Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararnamede, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar yer aldı.

Jandarmada 4 tümgeneral ve 24 albay emekli oldu, 1 tuğgeneral ve 5 albay terfi etti.

28 ile yeni jandarma alay komutanı atandı

Jandarma Genel Komutanlığındaki çeşitli daire başkanlıklarına ve Bölge Jandarma Komutanlıklarına da görevlendirmeler yapıldı.

Ayrıca 28 şehre yeni il jandarma alay komutanı atandı.

Denetleme Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver, Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.

