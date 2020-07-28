Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, açıldığı günden bu yana vatandaşların ve turistlerin akınına uğruyor. Vatandaşların ziyaretleri gece saatlerine kadar sürüyor.

Camiye giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevlilerden yapılan ziyaretler hakkında bilgi alırken vatandaşlarla da sohbet etti.

[Fotoğraf: DHA]

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, gece saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, Fatih Belediyesi görevlileri tarafından dezenfekte edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Özel kıyafet giyen görevliler, günün her saati ziyaretçi akınına uğrayan caminin her yanında dezenfekte çalışması yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

[Fotoğraf: DHA]