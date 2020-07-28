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Hatay'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yol kısa süreli trafiğe kapandı.
Altınözü-Antakya kara yolunda seyreden O.B. kontrolündeki otomobil ile A.G. kontrolündeki otomobil, Narlıca Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: hatay trafik Kazası AntakyaSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 01:12
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