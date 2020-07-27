Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.
Dikili açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Yardım bekleyen 30 sığınmacı, kıyıya getirildi.
Öte yandan ekipler Foça açıklarında da can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: yunan güçleri izmir sığınmacı izmir haberSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:52
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