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İzmir'de defalarca takla atan otomobil 8 araca çarptı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrol çıkıp takla atarak 8 araca hasar veren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilin takla anları saniye saniye kaydedildi.
Bayraklı'dan Konak istikametine giden Muhammed M. idaresindeki plakalı otomobil, Manas Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra defalarca takla atarak park halindeki 8 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Park halindeki 8 araçta da maddi hasar oluştu.
Etiketler: takla atma izmir trafik kazası izmir haberSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 00:36
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