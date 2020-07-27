Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Burunca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.
Bu arada Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yangında, yaklaşık 3 hektarlık orman örtüsünün zarar gördüğü belirtildi.
Etiketler: samsun haber samsun orman yangınıSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:29
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