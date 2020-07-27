Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de otomobil üzerindeki sürücü ayaklarıyla araç kullandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi otomobilin üzerine oturarak yolculuk yaparken, biri direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti. Kameralar o anları saniye saniye görüntüledi.
İzmir Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde bir araçta yolculuk yapan kimliği belirlenemeyen iki kişi, otomobil seyir halindeyken sanruf bölümüne çıkarak yolculuk yaptı.
Aracın üzerinde oturanlardan birisi, direksiyonu tek ayağıyla idare etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Video çeken vatandaşın 'Harikasınız' demesi de görüntülerde yer aldı.
Etiketler: tehlikeli yolculuk izmir haberSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:05
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