İzmir Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde bir araçta yolculuk yapan kimliği belirlenemeyen iki kişi, otomobil seyir halindeyken sanruf bölümüne çıkarak yolculuk yaptı.

Aracın üzerinde oturanlardan birisi, direksiyonu tek ayağıyla idare etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Video çeken vatandaşın 'Harikasınız' demesi de görüntülerde yer aldı.