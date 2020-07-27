Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kocaeli D-100 karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 1 tır, 1 otobüs, 1 araç ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kocaeli D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkisinde Ankara yönüne giden tır, panelvan araç, yolcu otobüsü ve kamyonla çarpıştı. Kazada panelvan aracın sürücüsü araçta sıkışırken, otobüsün muavini ile 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Hafif yaralanan muavin ile 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, hasar gören panelvan araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA ]
Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın sıkıştıran bir aracın neden olduğu iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: zincirleme kaza KocaeliSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 19:17
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