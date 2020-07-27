Kocaeli D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkisinde Ankara yönüne giden tır, panelvan araç, yolcu otobüsü ve kamyonla çarpıştı. Kazada panelvan aracın sürücüsü araçta sıkışırken, otobüsün muavini ile 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Hafif yaralanan muavin ile 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, hasar gören panelvan araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA ]

Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın sıkıştıran bir aracın neden olduğu iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.