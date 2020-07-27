Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde Söğütözü Mahallesi'ndeki bir plazada çıktı.

Plazanın 5. katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı.

Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.

Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ankara Valisi Şahin, çıkan yangınla ilgili "İçeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlandı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı haberi gelmedi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı" dedi.