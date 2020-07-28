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Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da parkta oturan aileye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Ekipler, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'ndeki 11 Nisan Kurtuluş Parkı'nda oturan Vedat Dolaş ve ailesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Olayda kafasından vurulan Dolaş hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki yeğeni Z.Ç. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği parkta inceleme yaptı.
Saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: silahlı saldırı şanlıurfa ParkSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 02:18
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