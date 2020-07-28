Kazanlar mevkiinde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekipleri, belediye çalışanları ve vatandaşların müdahale etti. Yangın sırasında itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve iş makineleri de çiftliğin etrafında toprak ve kum taşıyarak alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramasını önledi.

Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.