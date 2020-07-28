Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına yoğun ilgi
[Fotoğraf: AA]
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan dördüncü sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, açıldığı günden bu yana vatandaşların ve turistlerin akınına uğruyor.
Sabah ezanı öncesi cami içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.
[Fotoğraf: AA]
Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazı kılmak için saf tutarken bazılarının ise Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde namazını kıldığı gözlemlendi.
[Fotoğraf: AA]
Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alındı.
[Fotoğraf: AA]
Camide, namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.
Etiketler: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ayasofya sabah namazıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 06:37
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