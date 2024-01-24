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Türkiye
AA 24.01.2024 03:19

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İlçenin farklı yerlerinde dün 10 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Yakalandığında üst aramasında suç aleti bıçak ve bir kişiden gasbettiği cep telefonu ele geçirilen şüphelinin, 20 Ocak'ta gittiği hastanede doktorun odasına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta dün farklı bölgelerde 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen A.Ö, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Farklı suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen saldırganın, yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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