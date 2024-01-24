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Türkiye
AA 24.01.2024 00:53

İstanbul’da iş yerinde yangın: 80 kişi tahliye edildi

Gaziosmanpaşa’da, bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle üst katta sınava hazırlık kursunda eğitim gören yaklaşık 80 kursiyer tahliye edildi.

İstanbul’da iş yerinde yangın: 80 kişi tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi’nde 5 katlı binanın alt katındaki kapı ve laminant parke imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, binanın üst katında KPSS hazırlık kursunda eğitim gören yaklaşık 80 kursiyer, görevlilerce tahliye edildi.

Kurs yetkilisi Metin Demir, yangın sırasında kursiyerlerin derste olduğunu söyleyerek "Kimse zarar görmedi, dumanlar yukarı çıkınca öğrencileri teker teker tahliye ettik” dedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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