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Türkiye
TRT Haber 23.01.2024 23:18

Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 23.04'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 68 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 38,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kumluca Kaymakamlığına vekaleten bakan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını sürdürüyor, gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

 

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