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Türkiye
AA 23.01.2024 20:37

Şanlıurfa'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Mehmet Sümer idaresindeki otomobil Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 25'inci kilometresindeki Şenocak kavşağında Yusuf Çeçen yönetimindeki tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Şanlıurfa
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