Puslu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.11.2024 10:53

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkardı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirlenen soruşturmada, Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyalleri ele geçiren ekiplerin firari Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Osman Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Çatıda biriken kar lastik tamircisinin üzerine düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
13 terörist etkisiz hale getirildi
12:15
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti
12:16
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
12:15
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
12:03
Rekabet Kurulu'ndan tohum sektöründeki 14 şirkete soruşturma
11:51
Bazı forkliftler ile yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanacak
Başkentin güvercin sevdalısı "Kuşçuları"
Başkentin güvercin sevdalısı "Kuşçuları"
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ