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Türkiye
AA 29.11.2024 10:25

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı: 12 yaralı

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu, 1'i ağır 12 öğretmen yaralandı.

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı: 12 yaralı

Süleyman Tut idaresindeki minibüs, Tekneli köyü girişinde öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmenler, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Öğretmenlerimizin genel durumu iyi"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Digor'da 2 okulda görev yapan 15 öğretmenimizin bulunduğu minibüs ile özel aracıyla okula gitmekte olan öğretimizin olduğu araç kazaya karıştı. Öğretmenlerimizin genel durumu iyi, 1 arkadaşımızın durumu ağır, onun da kontrolleri yapılıyor, durumunu takip ediyoruz." dedi.

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