Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.10.2023 10:11

Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Esenler'de 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokak'ta sabah saatlerinde bir binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalarak dumandan etkilenen 19 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan 6'sı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Yangının bodrum katta yaşayan ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin eşiyle tartıştıktan sonra evin perdelerini yakması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşlardan biri, gazetecilere, bodrum katta oturan kişinin yangını çıkartıp kapıyı kilitlediğini söyledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangına neden olduğu öne sürülen kişiyi gözaltına aldı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası
11:25
FAO'ya göre, 2022'de küresel nüfusun yüzde 29,6'sı yeterli gıdaya erişemedi
11:18
Milli Deniz Topu envantere girdi
11:18
Altun: Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz
10:57
Afganistan'da art arda 6,3 ve 5,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi
10:47
Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteği
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 9. gününde sürdürüyor
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 9. gününde sürdürüyor
FOTO FOKUS
Trafik kurallarını ihlal eden hafriyat kamyonu şoförüne ceza
Trafik kurallarını ihlal eden hafriyat kamyonu şoförüne ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ