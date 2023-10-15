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TRT Haber 15.10.2023 08:51

34 ilde uyuşturucu operasyonu: 190 gözaltı

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. 34 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 190 şüpheli gözaltına alındı.

34 ilde uyuşturucu operasyonu: 190 gözaltı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, güvenlik güçlerinin 34 ilde "Narkogüç" operasyonu yaptığını duyurdu.

Operasyonların Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta gerçekleştiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcılarından oluşan 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya mesajında, "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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