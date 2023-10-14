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Gündem
TRT Haber 14.10.2023 17:45

Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" mesajına yer verildi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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