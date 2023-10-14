Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" mesajına yer verildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!”… pic.twitter.com/zG5I3wNv96