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Gündem
AA 14.10.2023 16:42

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt​​​​​​​ ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kahire'de Gayt ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Mısırlı mevkidaşıyla görüşecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13 ve 14 Ekim'de Mısır'a iki günlük resmi ziyarette bulunuyor.

Bakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Fidan, Kahire'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de görüşmüştü.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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