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Gündem
AA 14.10.2023 15:33

"Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının doğru olmadığını, görüntülerin TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alındığını açıkladı.

"Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasına yalanlama

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin, TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve makyaj yapan kadınları gösteren görüntülerle ilgili 'Filistinliler sahte videolar üretiyor' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alınmıştır. Mart 2017'de yayınlanan görüntülerde, Filistinli makyaj sanatçısı Mariam Saleh'in Gazze film endüstrisinde kadın özel efekt makyaj sanatçısı olarak yaptığı çalışmaları gösterilmektedir."

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