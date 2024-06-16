Erzurum'da yola kaçan kurbanlığı sürücüler yakaladı

Erzurum-Pasinler kara yolunun Hamamdere mevkisinde ilerleyen sürücüler, yol kenarında bir kurbanı fark etti.

Araçlarla kurbanın önünü kesmeye çalışan sürücüler, kara yolunda bir süre takip ettikleri hayvanı yakaladı.

Kurbanlığı yol kenarında bariyerlere bağlayan sürücüler, sahibine ulaşmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi'nden destek istedi.

Sürücüler, timlere önceden kayıp ihbarında bulunduğu için kurbanlığın sahibine hızlıca ulaşıp yerini bildirdi.

Bölgeye gelen kurban sahipleri, yol kenarında hayvanın başında bekleyen ve yakalanmasına emeği olan sürücü Enes Karakaş'a teşekkür etti.

Palandöken ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi'nden kaçan ve yaklaşık 5-6 kilometre uzaklaşan kurban, sahipleri tarafından araca yüklenerek götürüldü.

"Aracı önünde durdurduk, bağladık"

Sürücü Karakaş, gazetecilere, Nenehatun Mahallesi'nden itibaren kurbanın peşinde olduklarını bildirerek, "Hayvan sol bariyerdeydi. Sıkıştıra sıkıştıra sağ tarafa kadar getirdik. Aracı önünde durdurduk, bağladık. Tırlar da yardımcı oldular bize, onlar da önünü kestiler. Biz de burada yakalayabildik, bağladık ve sahibini bekledik" diye konuştu.

Kurban sahibinin arkadaşı ise ahırdan çıkarken kurbanı zapt etmekte zorlandıklarını anlatarak, "Kurban sahibi arkadaşım şu anda arazide kurbanı arıyor. Hem kurban sahibini hem de bir kişiyi yerde sürükledi. Nenehatun köyünden başladık, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nden sonra gözden kaçırdık. 2 saattir bu hayvanın peşindeyiz. Arazide aradık kaybettik. Kaybettiğimizi kabullenmiştik geri dönüp köye gidiyorduk. 153'ü arayıp ihbarda bulunduk. Bulanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.