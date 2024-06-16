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Türkiye
AA 16.06.2024 16:52

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı: Kaybolan genç aranıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, gözden kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışması başlatıldı.

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı: Kaybolan genç aranıyor

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K., Çayağzı Plajı'nda denize girdi.

Dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkilere bildirip, aileyi kurtarmak için suya girdi.

Uzun süren uğraşlar sonucu baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Ailenin büyük oğlu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İbrahim K. ise dalagaların arasında kayboldu.

Arama çalışması başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, genci arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik ekipleri, tekne ve botlarla yüzeyden, dalgıçlarla su altından, helikopterle havadan ve jandarma da karadan çalışmalara katılıyor.

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı: Kaybolan genç aranıyor

Sudan çıkarılan aile ise çocuklarının bulunması için başlatılan çalışmaları sahilde endişeyle takip ediyor.

Aileye yardım edenlerden Burak Buldu, gazetecilere, denizden çığlıklar geldiğini duymaları üzerine suya atladıklarını, 4 kişiyi kurtardıklarını ancak 1 kişinin kaybolduğunu söyledi.

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Boğulma Düzce
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