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Türkiye
AA 16.06.2024 16:40

Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk bayram namazı

İstanbul Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde, ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk bayram namazı

Cumhurbaşkanlığının 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden cami olan ve 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde kılınan ilk bayram namazına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı'nı burada karşılamak isteyenler, sabah namazıyla camiye gelmeye başladı.

Caminin içini dolduran cemaat, namaz için dışarıya serilen seccadelerde de saf tuttu.

Vatandaşlar namazın ardından cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk bayram namazı

Uzun yıllar kilise olarak kullanıldı

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden yaptığı canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açıldı.

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