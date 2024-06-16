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Türkiye
AA 16.06.2024 16:32

Zonguldak'ta denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesime getirildiği sırada denize kaçan boğa, kıyıya çıktığında yakalandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir boğa kesime getirildiği sırada vatandaşların elinden kaçtı. Denize atlayan boğa, yaklaşık 200 metre yüzdü.

Dalgaların etkisiyle tekrar karaya çıkan boğa, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yakalandı.

Sahibine teslim edilen boğa, daha sonra kesime gönderildi.

Zonguldak'ta denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı

"Sahil Güvenliğe haber verildi"

Kurbanlık kesimi için bekleyen Metin Kayabaşı, hayvanın getirildiği sırada insanların elinden denize kaçtığını söyledi.

Boğanın kayadan doğru denize atladığını belirten Kayabaşı, "Dalga olduğundan çıkamadı. Daha sonra Sahil Güvenliğe haber verildi. Yarım saat içerisinde boğa 200 metre yüzdü, ileride kıyıya çıktı. Daha sonra da itfaiye ekipleri kıyıdan çekti" dedi.

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