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Türkiye
AA 03.11.2024 21:37

Erzurum'da otomobil su kanalına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da otomobil su kanalına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Mehmet Zeytinli idaresindeki otomobil, Aşkale'den Bayburt istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak su kanalına çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da otomobil su kanalına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kazada, Hanife Zeytinli ile Saliha Kabacıoğlu olay yeri, Hüseyin Kabacıoğlu ise kaldırıldığı Aşkale Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ile Kerem Zeytinli yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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