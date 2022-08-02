Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 03:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Erzurum'un Tekman ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'da saat 03.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 2, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Tekman (Erzurum)
Tarih-Saat : 02.08.2022, 03:37:17 TSİ
Enlem : 39.5388 N
Boylam : 41.1855 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/CD9pjtyork@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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