Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'da bir otomobil aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü Muhammed İsmail Muyam olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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