İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 396 polisin katılımıyla Topçu Meydanı, Ali Şelli Parkı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kafe ve parklarda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimde 1890 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 490 gram esrar, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denetimlerde 35 şüpheli gözaltına alınırken ruhsatsız olduğu tespit edilen 3 iş yeri de kapatıldı.

Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.