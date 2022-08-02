Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı
[AA (Arşiv)]
Ankara'da düzenlenen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 130 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara'da 19- 27 Temmuz'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrol noktalarında jandarma asayiş timleri tarafından denetimler yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.
Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara
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