Ankara'da 19- 27 Temmuz'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrol noktalarında jandarma asayiş timleri tarafından denetimler yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.