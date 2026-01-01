Hafif Kar Yağışlı -5ºC Ankara
Türkiye
AA 01.01.2026 11:32

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 1540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 1540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1104 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 298 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kentte bir süredir devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 45, Çemişgezek'te 30, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 59, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38, Pertek'te 43 ve Pülümür'de ise 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolları açmak için çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri desteğinde yolları açmak için çalışma yürütüyor. Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 20, Digor'da 12, Kağızman'da 42, Sarıkamış'ta 20, Susuz ilçelerinde 25 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kar Yağışı Hava Durumu Erzurum Tunceli Ardahan
