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Türkiye
TRT Haber 24.05.2024 20:29

Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası gözaltına alınan şirket çalışanı 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Tamamlanarak soruşturma dosyasına giren 260 sayfalık bilirkişi raporunda 26 kişi tali, 13 kişi ise asli kusurlu bulundu.

Proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği belirtilen raporda madendeki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu vurgulandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Bilirkişi raporu doğrultusunda asli kusuru bulunanlardan 4 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşıldı. 

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