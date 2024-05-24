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Türkiye
TRT Haber 24.05.2024 19:47

Sanal bahis çetesine operasyon: 89 gözaltı

İstanbul'da piyasadaki 300 milyon dolarlık dijital parayı kontrol altında tuttuğu belirlenen sanal bahis çetesine operasyon yapıldı. Aralarında örgüt elebaşının da olduğu 89 şüpheli yakalandı, 16 kişi ise aranıyor. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Şeyma Vural
Şeyma Vural

Özel bir yazılım geliştirdiler, bahis oynayanların para yatırma ve çekme işlemlerini bu yazılım sayesinde organize ettiler. Hileli işlemler gerçekleştirerek yaklaşık 300 milyon dolarlık kripto para trafiğini kontrol altında tuttular. Parasını kaybeden yüzlerce mağdur şikayetçi oldu.

Gelen ihbarlar üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca harekete geçildi. Örgüt lideri olduğu tespit edilen Ferdi Akdağ’ın her hareketi izlenmeye başlandı. Aylarca teknik ve fiziki takip yapıldı.

Mobil uygulamayla haberleşiyorlardı

Örgüt elebaşı sık sık yurt dışına çıkıyor, çete üyeleri, kendi aralarında mobil uygulamalar kullanarak haberleşiyorlardı. İnceleme neticesinde faaliyetleri de gün yüzüne çıkarıldı.

İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para yatırma ve çekme işlemlerini organize ettikleri belirlendi. Ayrıca, paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı, yapılan teknik ve fiziki takiplerde bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında yaklaşık 300 milyon doları kontrol ettikleri tespit edildi.

26 kişi mahkemeye sevk edildi, 16 şüpheli aranıyor

Yabancı menşeli birçok yasadışı bahis sitesinin finansal işlemlerinin yönettiği iddia edilen organize suç örgütüne İstanbul'da operasyon düzenlendi. 89 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Aramalarda, 53 bin 800 dolar, ruhsatsız tabanca, telefonlar, sim kartlar, bilgisayarlar, hafıza kartları, flaş bellekler ve soğuk cüzdanlara el kondu.

Aralarında örgüt elebaşı Ferdi Akdağ'ın da bulunduğu 26 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 47 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari 16 şüpheli ise aranıyor.

 

Kamera: Yunus Şaban Yaman

Kurgu: Tayyip Babacan
 

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