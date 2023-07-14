Erzincan'da sahte altın operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin çevre illerde de benzer olaya karıştıkları iddia edilen S.A. ve U.Y. olduğunu belirledi.

Aracın, Tunceli'nin Pülümür ilçesine gittiğinin anlaşılmasının ardından şüpheliler ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, Erzincan'daki kuyumcudan 2 tam altın, aynı yöntemle Erzurum'da dolandırıcılıkla elde edildiği belirlenen 1 tam altının yanında 8 sahte altın zincir kolye otomobilin far kısmında zulalanmış halde ele geçirildi.