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Türkiye
AA 09.07.2023 09:19

Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Erzincan'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen 4 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
[Fotograf: AA]

Süleyman Ö. idaresindeki minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

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