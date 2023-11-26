Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 15:30

Erzincan'da kuvvetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu

Erzincan'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Kent genelinde sabah saatlerinde soğuk hava ile fırtına etkili oldu.

Erzincan'da kuvvetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
[Fotograf: AA]

Gün içerisinde etkisini artıran fırtına, Mimarsinan Mahallesi 1224 Sokak'taki bir apartmanın çatısını yerinden söktü.

Çatı parçalarının savrulduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Savrulan bazı parçaları toplayan ekipler, hasar gören çatıda asılı kalan malzemeleri tedbir amaçlı yerinden söktü.

Erzincan'da kuvvetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu

Çatısı uçan apartmanda oturan 74 yaşındaki Muharrem Yılmaz, evinde oturduğu sırada kuvvetli rüzgarın çıktığını, ardından büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Gürültü sonrası dışarı çıktığını belirten Yılmaz, "Dışarı çıktığımızda apartmanın çatısının büyük bir kısmının uçtuğunu gördük. Daha sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik." dedi.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Başkent'te fırtına ağaçları devirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Kocaeli'de olumsuz hava koşullarına 2 bin 191 personelle müdahale edildi
16:56
Hamas-İsrail müzakerelerinde arabulucu Katar'dan bir heyet abluka altındaki Gazze'ye geçti
16:39
Giresun'da motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kaldı
16:34
Samsun ve Amasya için kuvvetli yağış uyarısı
16:29
Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti
16:22
Bartın'da fırtına nedeniyle tekneler limana sığındı
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ