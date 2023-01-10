Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu
[Fotograf: İHA]
Erzincan'ın kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerce bulundu.
Merkeze bağlı Keklikkayası köyünde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Gül'ün yakınları, bu kişinin eve dönmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasına, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.
Arama çalışmaları sonucu Gül, köy yakınlarındaki bir arazide bulundu.
Hüseyin Gül, 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
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