Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 02:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.
Tespit edilen 9 zanlının adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 683 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin ve 2 av tüfeği ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüphelinin, ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
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