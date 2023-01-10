Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da işçi midibüsü yoldan çıktı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Karaman'da işçileri taşıyan servisi midibüsünün yoldan çıkması sonucu araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
B. İ. idaresindeki işçileri taşıyan servis midibüsü, Urgan Mahallesi'nde seyir halindeyken freninin patlaması sonucu yoldan çıktı.
Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İşçi servisinde toplam 25 yolcunun olduğu ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasına gittikleri belirlendi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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