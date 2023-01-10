B. İ. idaresindeki işçileri taşıyan servis midibüsü, Urgan Mahallesi'nde seyir halindeyken freninin patlaması sonucu yoldan çıktı.

Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçi servisinde toplam 25 yolcunun olduğu ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasına gittikleri belirlendi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.