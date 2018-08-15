Erbaş: Devletimiz mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşeliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hacı adayları için yaptığı hazırlıklar hakkında bilgi veren Erbaş, bu yıl 80 bini aşkın vatandaşın bin 200 otobüsle Arafat'a çıkacağını açıkladı.

Erbaş, "Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve üniversitelerimizden 57 kişilik özel bir irşat ekibi kurdu. 398 kadın irşat görevlimiz var. Yine 413 kafile başkanı ve bin 729 din görevlisi hocamızla bu irşat faaliyetlerine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Arafat'taki çadırların kaliteli, klima ve halılarıyla donanımlı şekilde inşa edildiğini belirten Erbaş, Mekke ve Medine'deki hastaneye ek olarak bu yıl Arafat'ta da hastane kurulacağını belirtti.

Erbaş Avrupa'dan gelen hacı adayları ve görevli personelle birlikte bu yıl 84 bine yakın vatandaşın kutsal topraklara geldiğini ifade etti.

Avrupalı hacı adayları için düzenleme

Suudi yetkililerin Avrupa'daki hacı adaylarına ilişkin yeni bir karar aldığını söyleyen Erbaş, bu kapsamda Avrupa'da hac şirketlerinin kurulacağı ve bu şirketler üzerinden hacca gidileceğini belirtti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 şirketi olduğunu, bu yıl her şirkete 500 kontenjan verildiğini kaydetti.

İlerleyen dönemde, şirket sayısının artırılacağını dile getiren Erbaş, Avrupa için 5 bine yakın kontenjan ayrılacağını söyledi

"Hac ve umre ücretlerini dolar ile almıyoruz"

Erbaş, "15 yıl bekleyen hacı adaylarına bir öncelik tanınması söz konusu mu?" sorusu üzerine, daha önce bir kereye mahsus uzun süre bekleyen hacı adaylarına öncelik tanındığını ancak şu anda sayının çok fazla olması nedeniyle böyle bir yola başvurmanın mümkün olmadığının altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ücretini dolar üzerinden aldığı yönündeki iddialara da cevap veren Erbaş, "Bu iddialar doğru değil. İki yıl önce de sadece haccın değil her türlü alışverişin milli paralarla yapılması konusunda bir seferberlik başlatılmıştı. Biz o zaman dolardan vazgeçtik ve şu an hac ve umre ücretlerini dolar ile almıyoruz" diye konuştu.

Mekke-Medine arası raylı sistem

Erbaş, hac ibadeti için artan talep dolayısıyla Kabe'nin etrafında da birtakım fiziki değişimler olacağı bilgisini verdi.

Suudi yönetiminin Kabe'nin etrafını genişletmek istediğini belirten Erbaş, "Vizyon 2030 ile Kabe'nin etrafını daha fazla genişleterek daha fazla insanın hac yapmasını sağlamaya yönelik bir proje yürütüyorlar. Bu projenin içinde Mekke-Medine arası hacı adaylarının raylı sistemle taşınması gibi çalışmalar var" şeklinde konuştu.

Hac Bakanı'ndan konuşma teklifi

Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanı'nın, Suudi Arabistan Kralı'nın ve tüm dünyadan dini liderlerin katılacağı, bayramın ikinci günü düzenlenecek toplantıda kendisine konuşma teklif ettiğini dile getirdi.

Her yıl bir ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'na konuşma hakkı verildiğini aktaran Erbaş, "İki hafta önce Suudi Arabistan Hac Bakanı beni telefonla arayarak, teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. İnşallah milletimiz adına ve 2 milyon hacı adayımız adına orada konuşmayı Arapça yapacağım" diye konuştu.

Erbaş, genç hacı adaylarına özel bir kota uygulanıp uygulanılmayacağına ilişkin bir soruya, kura sistemi nedeniyle için böyle bir uygulamanın mümkün olmadığının altını çizdi.

"Devletimiz mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi oluyor"

Türkiye'ye karşı spekülatif ataklara dikkati çeken Erbaş, İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zaman zaman zalimlerin hedefi olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, yerli malı ve Türk lirası kullanımının da önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin, milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere yapılması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Elbette, aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecektir."

Kaynak: AA