Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enkazda 228. saat mucizesi: Bir kadın ve iki çocuk sağ çıkarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.
Oymak Sokak'ta depremde yıkılan Uğur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, bir kadın ve iki çocuğa ulaştı.
İsminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğu ekiplerin çalışmasıyla depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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