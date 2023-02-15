Afetzedelere gönderilmek üzere yardımların toplandığı adreslerden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.

Beştepe'de, çalışanlar ve gönüllülerin desteğiyle gıda, bebek ürünleri, soba, yakacak, elektronik, giyim ve hijyen malzemeleri toplandı.

Farklı kategorilerdeki ürünler titizlikle kolilendi. O çalışmalara Cumhurbaşkanlığı personelinin çocukları da eşlik etti.

Bugüne kadar bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan yardım malzemeleri 85 tırla afetzedelere ulaştırıldı.

Acil ihtiyaç kapsamındaki ürünler de Cumhurbaşkanlığı'na ait uçaklarla bölgeye sevk ediliyor.

Deprem bölgelerine gönderilen malzemeler, AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine veriliyor.