Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı personeli, deprem bölgesine 85 tır yardım gönderdi
Depremzedelere yardım gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışanlar da harekete geçti. Gönüllülerin de desteğiyle 85 tır yardım malzemesi gönderildi.
Afetzedelere gönderilmek üzere yardımların toplandığı adreslerden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.
Beştepe'de, çalışanlar ve gönüllülerin desteğiyle gıda, bebek ürünleri, soba, yakacak, elektronik, giyim ve hijyen malzemeleri toplandı.
Farklı kategorilerdeki ürünler titizlikle kolilendi. O çalışmalara Cumhurbaşkanlığı personelinin çocukları da eşlik etti.
Bugüne kadar bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan yardım malzemeleri 85 tırla afetzedelere ulaştırıldı.
Acil ihtiyaç kapsamındaki ürünler de Cumhurbaşkanlığı'na ait uçaklarla bölgeye sevk ediliyor.
Deprem bölgelerine gönderilen malzemeler, AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine veriliyor.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Deprem
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