Enkaza dönen Hatay'da deprem konutları yükseliyor

Depremmlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afetin izleri silinmeye çalışılıyor.

Enkaz kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan deprem konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor. Payas ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen 821 adet konutun yapımı hız kesmeden devam ediyor.

“Çalışmalar gerçekten çok hızlı gidiyor"

Bölgede gazetecilik yapan Ferit Savaş, “Maalesef 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde Hatay başta olmak üzere çok büyük yıkım yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın gerçekten zor bir süreçten geçtik. Şu anda Payas ilçesinde bulunan TOKİ evlerinin inşasında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız deprem sonrası hemen afet konutlarını başlattı. Burada da 821 adet konutun yapımına başlandı ve nasip olursa da yıl sonunda teslimleri olacak” dedi.

Çalışmaların 2 vardiya sistemi ile devam ettiğini söyleyen Savaş, “Çalışmalar gerçekten çok hızlı gidiyor. Burada çalışan personel 2 vardiyayla çalışıyor. Örnek daireyi biz gezdik gerçekten çok güzel olmuş” diye konuştu.

"Geceli gündüzlü çalışılıyor"

Deprem konutlarının yanı başında bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Elif Atabey ise, “TOKİ konutlarında oturuyoruz. Yanımızda afet konutlarının inşaatı var, çok memnunuz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Geceli gündüzlü çalışılıyor. Rabbim bir daha da böyle bir deprem yaşatmasın” dedi.