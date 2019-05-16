Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi tarafından 19 Eylül Stadı'nda, yarın bir günlük temsili askerlik yapacak 5 engelli için eğlence programı yapıldı.

Etkinlikte Türk bayraklı tişört giyen 5 engelliye asker kınası yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selma Gülseren, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 10-16 Mayıs arasında engelli bireylerin temsili olarak askerlik yaptıklarını belirtti.

Dernek olarak kına törenini geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Gülseren, bir gün de olsa 5 engelli bireyin askerlik görevini yerine getirmesinin onları mutlu ettiğini söyledi.

Gülseren, "Onlar bu kutsal görevi teneffüs etmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Biz de onlarla beraber bu gururu paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise engelliler adına mutlu bir gün olduğunu dile getirdi.

Her yıl temsili askerlik yapacak engelliler için kına ve eğlence etkinliği düzenlendiğini aktaran Genç, "5 askerimizin kına yakma merasimini birlikte gerçekleştiriyoruz. Herkesi engelliler konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi

Temsili askerlik yapacak Yılmaz Kır da askerliğin, bir gün dahi olsa kendisi için gurur verici olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından ellerine kına sürülen engelliler, müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA