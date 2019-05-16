Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan Marneuli kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan Müslümanlar İdaresinin iş birliğiyle yüzlerce kişi için iftar organizasyonu düzenlendi.

Bir restoranda verilen iftara, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, yerel milletvekililer, belediye görevlileri ile çok sayda davetli katıldı.

Büyükelçi Yazgan, programın açılışında, Türkiye'nin sınır komşusu ve stratejik ortağı Gürcistan'da böylesi güzel bir programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yazgan, "Bu güzel bir tablodur. Allah hepimizin dualarını, iki ülkenin dostluğu ve kardeşliğini, her iki ülkede yaşayan bütün akraba ve dost toplulukların mutluluğunu, başarısını daim etsin" dedi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin milletvekili Tamaz Naveryan da Gürcistan'da iftar sofralarının kurulmasına destek sağlayan Türk kurumlarına teşekkür ederek tüm Müslümanlara sağlık, birlik ve mutluluklar diledi.

Naveryan, "Gürcistan bir hoşgörü ülkesidir. Biz yüzyıllar boyunca sevgi, barış ve kardeşlik içinde yaşadık ve ben eminim ki gelecek nesiller de bu yönde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Programda birer konuşma yapan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, Yasin Aliyev ile Ramin İgidov, ramazan ayı boyunca Müslümanları birlik ve beraberlik için dua etmeye davet etti.

Kaynak: AA