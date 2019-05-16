İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda, girmesi yasak olan yolda bayır aşağı giden Metin Y. idaresindeki 41 P 4263 plakalı midibüsün freni boşaldı.

Kontrolden çıkan midibüs önünde seyreden 7 otomobile, o sırada arkadan gelen ve duramayan 2 otomobil ile bir kamyonet de midibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri, araçlarda sıkışan kazazedeleri bulundukları yerden çıkarttı. Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı sıyrıklarla atlatan bazı kişiler ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir saat trafiğe kapatılan bulvarın iniş yönünde ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA