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Türkiye
AA-İHA 21.09.2024 13:56

Engelli çift bakımevinde dünyaevine girdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Engelli çift bakımevinde dünyaevine girdi
[Fotograf: İHA]

Bedensel engelli 57 yaşındaki Seher Uzbiçen ile konuşma ve bedensel engelli 60 yaşındaki Ahmet Tatar kaldıkları bakımevinde tanıştı.

Tatar ve Uzbiçen, bir yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı.

Engelli çift bakımevinde dünyaevine girdi

Uzbiçen ve Tatar çifti, Çerkezköy Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Çift, nikahın ardından kaldıkları bakımevinde düğün yaparak mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Engelli çift bakımevinde dünyaevine girdi

"Hayata ne kadar geç kaldığımı anladım, güzel bir evlilik yaptım"

Seher Uzbiçen düğünde yaptığı konuşmada, düğünün kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Birlikteliklerini düğünle taçlandırdıklarını anlatan Uzbiçen, "Hayata ne kadar geç kaldığımı anladım ve güzel bir evlilik yaptım. Mutluyum, huzurluyum. Bu kadar mutlu olacağım aklıma gelmemişti. Yeniden bir hayat, yeniden bir sevgi, yeniden bir mutluluk yaşıyorum. Yeniden bir yudum sevgi diyorum" diye konuştu.

Çift, yaşamlarını bakımevinde hazırlanan aile odasında sürdürecek.

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