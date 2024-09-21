Meteorolojiden 26 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı.

Ülke genelinde sağanaklar devam ederken hafta sonu için tedbirli olunması istendi. İstanbul dahil 26 şiddetli yağmur bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin, öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Gaziantep çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batı kesimleri, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde kuvvetli fırtınaya dikkat

Orta Karadeniz’de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, açıkları kuzeydoğudan(siklonik dönüş) 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık azalıyor, yağışlı sistem geliyor

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların; doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.